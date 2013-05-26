Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 26 мая 2013
Ростов
26.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА
19'
Д. Полоз
45'
К. Гуелор Канга
55'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
Желтая карточка
В. Кисенков
81'
Желтая карточка
В. Кисенков
81'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Лазович
76'
71'
Замена
П. Тен
️️️️
К. Набабкин
Желтая карточка
А. Гацкан
70'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
К. Гуелор Канга
69'
64'
Замена
Т. Нецид
️️️️
М. Гонсалес
Замена
И. Окоронкво
️️️️
В. Дьяков
62'
59'
Замена
А. Цауня
️️️️
П. Вернблум
ГОЛ! 3:0!
Т. Калачев
Пас отдал
Д. Лазович
55'
ГОЛ! 2:0!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
Д. Лазович
45'
33'
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
К. Гуелор Канга
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
42
Ксулу
0
Дьяков
15
Кисенков
8
Гацкан
7
Шешуков
8
Канга
2
Калачев
7
Полоз
27
Лазович
4-2-3-1
1
Чепчугов
14
Набабкин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
42
Щенников
20
Эльм
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Мамаев
11
Гонсалес
7
Муса
0
Дьяков
4
Окоронкво
4
Окоронкво
0
Дьяков
8
Канга
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Канга
27
Лазович
16
Голенда
16
Голенда
27
Лазович
14
Набабкин
22
Тен
22
Тен
14
Набабкин
19
Вернблум
19
Цауня
19
Цауня
19
Вернблум
11
Гонсалес
15
Нецид
15
Нецид
11
Гонсалес
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС СПОРТ" 13:15 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
ЦСКА
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
11
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
Вчера, 19:22
1
Назван самый жадный клуб РПЛ
Вчера, 18:57
4
Кисляк объяснил, почему Россия пропустила два мяча в Ташкенте
Вчера, 18:45
1
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
27
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
11
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
Вчера, 19:22
1
Назван самый жадный клуб РПЛ
Вчера, 18:57
4
Кисляк объяснил, почему Россия пропустила два мяча в Ташкенте
Вчера, 18:45
1
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
Вчера, 17:39
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+