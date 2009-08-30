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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 30 августа 2009
Ростов
30.08.2009, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
84'
М. Осинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
Замена
П. Гицелов
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
Р. Герус
Замена
М. Маазу
️️️️
А. Березуцкий
ГОЛ! 1:0!
М. Осинов
Пас отдал
А. Павленко
Желтая карточка
М. Красич
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
М. Осинов
️️️️
Е. Луценко
Замена
М. Ахметович
️️️️
Д. Акимов
Желтая карточка
Д. Акимов
Замена
️️️️
Р. Жезус
Желтая карточка
А. Гацкан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Роман Герус
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
8
Александр Черкес
(К)
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ПЗ
98
Дмитрий Акимов
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
85
Антон Григорьев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
28
Даниэл Карвальо
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
81
Михаил Осинов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
1
Герус
33
Анджелкович
8
Черкес
0
Рожков
6
Ленгиел
98
Акимов
8
Гацкан
8
Павленко
24
Кульчий
48
Луценко
10
Лебеденко
4-5-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
85
Григорьев
17
Красич
5
Шемберас
20
Алдонин
66
Дзагоев
11
Гонсалес
28
Карвальо
48
Луценко
81
Осинов
81
Осинов
48
Луценко
8
Павленко
83
Гицелов
83
Гицелов
8
Павленко
98
Акимов
90
Ахметович
90
Ахметович
98
Акимов
60
Жезус
60
Жезус
6
Березуцкий
22
Маазу
22
Маазу
6
Березуцкий
Жезус
15
Нецид
15
Нецид
Жезус
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
27
Станислав Хотеев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Л. Антонов (Владимир)
В. Булыгин (Волгоград)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая)
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