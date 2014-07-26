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Расписание матчей
Суперкубок России
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 26 июля 2014
ЦСКА
26.07.2014, суббота, 21:30
Суперкубок России
3 : 1
Завершен
Ростов
56'
П. Вернблум
74'
З. Тошич
79'
С. Думбия
36'
Х. Милич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Ростов
Желтая карточка
С. Игнашевич
86'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
84'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Муса
82'
ГОЛ! 3:1!
С. Думбия
Пас отдал
Г. Миланов
79'
ГОЛ! 2:1!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
74'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Панченко
67'
66'
Замена
Г. Габулов
️️️️
А. Бухаров
63'
Вторая желтая
К. Гуелор Канга
61'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
60'
Вторая желтая
А. Гацкан
ГОЛ! 1:1!
П. Вернблум
Пас отдал
А. Муса
56'
55'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Д. Торбинский
54'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
П. Вернблум
45'
+2
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Милич
21'
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
17
Миланов
8
Панченко
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
57
Абазов
15
Баштуш
0
Дьяков
19
Милич
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
7
Полоз
11
Бухаров
8
Панченко
11
Витиньо
11
Витиньо
8
Панченко
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
7
Муса
7
Цубер
7
Цубер
7
Муса
6
Торбинский
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
6
Торбинский
11
Бухаров
8
Габулов
8
Габулов
11
Бухаров
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Первый канал" 21:30 (прямая)
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