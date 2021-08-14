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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 14 августа 2021
Ростов
14.08.2021, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
53'
Д. Глебов
8'
Я. Бийол
36'
Ф. Чалов
89'
К. Марадишвили
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
Желтая карточка
Д. Терентьев
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:3!
К. Марадишвили
Пас отдал
И. Ахметов
87'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ф. Чалов
78'
Желтая карточка
Э. Бохинен
Замена
А. Гигович
️️️️
К. Хашимото
78'
Травма
К. Хашимото
75'
67'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Н. Влашич
Замена
К. Фольмер
️️️️
Х. Байрамян
66'
66'
Травма
Н. Влашич
61'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
61'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Ч. Эджуке
61'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
К. Кучаев
58'
Травма
М. Фернандес
ГОЛ! 1:2!
Д. Глебов
53'
Замена
Баштуш
️️️️
Д. Полоз
46'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Н. Комличенко
46'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
М. Норманн
42'
Травма
М. Норманн
39'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
Ч. Эджуке
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бийол
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Денис Терентьев
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
45
Никола Влашич
АП
18
Константин Кучаев
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Песьяков
43
Терентьев
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
17
Норманн
15
Глебов
42
Хашимото
10
Мамаев
7
Полоз
19
Байрамян
27
Комличенко
3-1-3-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
15
Бийол
78
Дивеев
16
Мухин
18
Кучаев
97
Ахметов
21
Эджуке
10
Обляков
45
Влашич
63
Чалов
7
Полоз
15
Баштуш
15
Баштуш
7
Полоз
19
Байрамян
9
Фольмер
9
Фольмер
19
Байрамян
42
Хашимото
8
Гигович
8
Гигович
42
Хашимото
17
Норманн
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Норманн
27
Комличенко
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Комличенко
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
21
Эджуке
32
Бохинен
32
Бохинен
21
Эджуке
45
Влашич
66
Дзагоев
66
Дзагоев
45
Влашич
18
Кучаев
22
Марадишвили
22
Марадишвили
18
Кучаев
63
Чалов
14
Яковлев
14
Яковлев
63
Чалов
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Иван Сараев
Делегат:
Виктор Пышкин
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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