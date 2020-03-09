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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 09 марта 2020
Ростов
09.03.2020, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 2
Завершен
ЦСКА
31'
Р. Еременко
53'
И. Попов (П)
63'
П. Мамаев
25'
А. Сигурдссон
78'
М. Осипенко (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
90'
+7
Желтая карточка
А. Сигурдссон
Замена
Д. Прошляков
️️️️
Э. Шомуродов
90'
+3
89'
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
И. Попов
88'
86'
Пенальти не реализован!
Ф. Чалов
79'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Н. Влашич
78'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
М. Осипенко
Желтая карточка
Е. Чернов
76'
74'
Желтая карточка
И. Дивеев
73'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
И. Обляков
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
69'
Желтая карточка
П. Мамаев
64'
64'
Замена
К. Кучаев
️️️️
К. Бистрович
ГОЛ! 3:1!
П. Мамаев
Пас отдал
Э. Шомуродов
63'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Д. Глебов
58'
57'
Желтая карточка
И. Обляков
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Попов
53'
52'
Желтая карточка
М. Фернандес
51'
Красная карточка
В. Карпов
ГОЛ! 1:1!
Р. Еременко
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Сигурдссон
Пенальти не реализован!
Р. Еременко
22'
21'
Красная карточка
И. Ахметов
Желтая карточка
Д. Глебов
17'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Д. Чистяков
13'
Травма
Д. Чистяков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
46
Денис Попов
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
78
Чистяков
34
Козлов
15
Глебов
26
Еременко
71
Попов
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
4-1-2-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
78
Дивеев
62
Карпов
42
Щенников
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Обляков
10
Влашич
15
Глебов
10
Мамаев
10
Мамаев
15
Глебов
78
Чистяков
55
Саплинов
55
Саплинов
78
Чистяков
14
Шомуродов
22
Прошляков
22
Прошляков
14
Шомуродов
8
Бистрович
18
Кучаев
18
Кучаев
8
Бистрович
10
Влашич
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
63
Чалов
10
Обляков
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
46
Денис Попов
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Илья Помазун
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
46
Денис Попов
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - ЦСКА
5
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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