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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 21 июля 2012
ЦСКА
21.07.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
55'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кириченко
Замена
А. Муса
️️️️
С. Думбия
90'
+3
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Дзагоев
88'
83'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Т. Калачев
74'
Желтая карточка
Р. Адамов
73'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Р. Кочиш
69'
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Д. Блатняк
Желтая карточка
П. Вернблум
68'
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Цауня
55'
44'
Желтая карточка
А. Шешуков
28'
Желтая карточка
К. Салата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Александр Цауня
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
19
Драган Блатняк
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Ростов
12
Илья Мадилов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Сергей Белоусов
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Цауня
19
Вернблум
18
Тошич
3
Хонда
66
Дзагоев
22
Думбия
4-2-3-1
1
Плетикоса
4
Ангбва
0
Дьяков
19
Салата
3
Гетигежев
8
Гацкан
7
Шешуков
2
Калачев
19
Блатняк
30
Кочиш
21
Адамов
66
Дзагоев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
66
Дзагоев
22
Думбия
7
Муса
7
Муса
22
Думбия
19
Блатняк
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
19
Блатняк
2
Калачев
16
Голенда
16
Голенда
2
Калачев
30
Кочиш
10
Кириченко
10
Кириченко
30
Кочиш
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Илья Мадилов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
Остались в запасе
12
Илья Мадилов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Семёнов Вячеслав (г. Гатчина) Харламов Алексей (г. Тюмень)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:10 (прямая)
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