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РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 20 июля 2024
Ростов
20.07.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - ЦСКА
Желтая карточка
В. Мелехин
90'
+1
80'
Замена
К. Глебов
️️️️
К. Бистрович
80'
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Лангович
78'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Азнауров
71'
65'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Т. Мусаев
Замена
В. Мелехин
️️️️
М. Осипенко
60'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Д. Уткин
60'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
60'
54'
Замена
С. Зделар
️️️️
С. Койта
52'
Желтая карточка
Д. Круговой
Желтая карточка
Д. Уткин
48'
Желтая карточка
Н. Комличенко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
20
Секу Койта
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
73
Азнауров
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
3-2-1-1-3
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
3
Круговой
8
Бистрович
10
Обляков
11
Мусаев
63
Чалов
20
Койта
87
Лангович
23
Чернов
23
Чернов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
47
Уткин
18
Кучаев
18
Кучаев
47
Уткин
73
Азнауров
19
Байрамян
19
Байрамян
73
Азнауров
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
20
Койта
14
Зделар
14
Зделар
20
Койта
8
Бистрович
17
Глебов
17
Глебов
8
Бистрович
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
10
Офсайды
0
3
Количество передач
593
391
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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