Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 12 марта 2024
ЦСКА
12.03.2024, вторник, 20:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ростов
63'
И. Агапов
84'
Т. Мусаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ростов
90'
+6
Желтая карточка
М. Мохеби
90'
+3
Желтая карточка
И. Комаров
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
В. Давила
87'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мусаев
Пас отдал
М. Гайич
84'
Желтая карточка
Келлвен
79'
78'
Замена
И. Комаров
️️️️
Е. Голенков
78'
Замена
А. Колтаков
️️️️
Х. Байрамян
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
74'
67'
Замена
А. Лангович
️️️️
Е. Чернов
ГОЛ! 1:0!
И. Агапов
Пас отдал
Ф. Чалов
63'
Замена
М. Лукин
️️️️
И. Дивеев
59'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
С. Зделар
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
93
Ярослав Соловьев
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЦП
69
Алексей Колтаков
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
3-4-1-2
49
Тороп
78
Дивеев
14
Агапов
4
Роша
12
Келлвен
14
Зделар
5
Мендес
22
Гайич
10
Обляков
11
Давила
63
Чалов
4-1-3-2
30
Медведев
40
Вахания
3
Сако
55
Осипенко
23
Чернов
15
Глебов
9
Мохеби
10
Щетинин
19
Байрамян
69
Голенков
7
Роналдо
78
Дивеев
90
Лукин
90
Лукин
78
Дивеев
11
Давила
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
11
Давила
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
14
Зделар
11
Мусаев
11
Мусаев
14
Зделар
23
Чернов
87
Лангович
87
Лангович
23
Чернов
19
Байрамян
69
Колтаков
69
Колтаков
19
Байрамян
69
Голенков
10
Комаров
10
Комаров
69
Голенков
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
30
Сергей Песьяков
ВР
93
Ярослав Соловьев
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
93
Ярослав Соловьев
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
9
Офсайды
7
1
Сейвы
3
2
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ЦСКА
Ростов
Игдисамов выступил после постыдного поражения ЦСКА от «Зенита»
19:20
5
Семак прокомментировал легкую победу «Зенита» над ЦСКА
19:14
2
Комментарий Кругового после унижения от «Зенита»
19:07
3
Карпукас «щелкнул» Кругового после унижения ЦСКА на «ВЭБ Арене»
18:59
1
Глушенков после избиения ЦСКА упомянул прожарку от Кругового
18:53
8
Игдисамов выступил после постыдного поражения ЦСКА от «Зенита»
19:20
5
Семак прокомментировал легкую победу «Зенита» над ЦСКА
19:14
2
Комментарий Кругового после унижения от «Зенита»
19:07
3
Карпукас «щелкнул» Кругового после унижения ЦСКА на «ВЭБ Арене»
18:59
1
Глушенков после избиения ЦСКА упомянул прожарку от Кругового
18:53
8
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
15:42
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
14:42
8
«Ростов» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
11:27
РПЛ: шансы «Ростова» и «Краснодара» на победу в матче 16 тура
08:48
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+