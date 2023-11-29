Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 29 ноября 2023
Ростов
29.11.2023, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ЦСКА
8'
К. Набабкин (АГ)
33'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - ЦСКА
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Прохин
83'
78'
Замена
М. Лукин
️️️️
А. Файзуллаев
77'
Красная карточка
Мойзес
Замена
И. Комаров
️️️️
М. Мохеби
66'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Р. Акбашев
66'
Замена
И. Вахания
️️️️
А. Лангович
46'
46'
Замена
И. Агапов
️️️️
В. Роша
46'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
В. Давила
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Файзуллаев
27'
Желтая карточка
В. Давила
Желтая карточка
Д. Прохин
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Набабкин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Медведев
3
Кирш
27
Прохин
67
Игнатов
87
Лангович
43
Терентьев
99
Акбашев
8
Тугарев
10
Щетинин
9
Мохеби
27
Комличенко
3-3-2-2
49
Тороп
12
Келлвен
14
Набабкин
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
27
Мойзес
11
Файзуллаев
10
Обляков
11
Давила
91
Заболотный
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
99
Акбашев
15
Глебов
15
Глебов
99
Акбашев
9
Мохеби
10
Комаров
10
Комаров
9
Мохеби
27
Прохин
69
Голенков
69
Голенков
27
Прохин
4
Роша
14
Агапов
14
Агапов
4
Роша
11
Файзуллаев
90
Лукин
90
Лукин
11
Файзуллаев
11
Давила
63
Чалов
63
Чалов
11
Давила
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Виктор Мендес
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Виктор Мендес
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ростов - ЦСКА
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Новости команд
Все
Ростов
ЦСКА
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 28 ноября 2026
15:23
ЦСКА – «Зенит»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
15:20
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
14:42
3
Газзаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»
14:14
1
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
14:00
1
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
14:42
3
«Ростов» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
11:27
РПЛ: шансы «Ростова» и «Краснодара» на победу в матче 16 тура
08:48
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 28 ноября 2026
15:23
ЦСКА – «Зенит»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
15:20
Газзаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»
14:14
1
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
14:00
1
Медведев – о шансах «Зенита» на чемпионство: «Чем больше конкурентов, тем легче побеждать»
12:47
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+