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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 06 мая 2010
Ростов
06.05.2010, четверг, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
68'
М. Ахметович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
Замена
️️️️
Д. Блатняк
Желтая карточка
А. Гацкан
Вторая желтая
Д. Шемберас
Замена
А. Хагуш
️️️️
Г. Григалава
Травма
Г. Григалава
Замена
Т. Нецид
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
М. Ахметович
Пас отдал
Д. Блатняк
Замена
Е. Алдонин
️️️️
П. Мамаев
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
17'
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
С. Иванов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
24
Александр Кульчий
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
22
Деян Радич
ВР
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
1
Амельченко
88
Григалава
15
Живанович
24
Гионеа
8
Черкес
24
Кульчий
99
Иванов
8
Гацкан
19
Блатняк
21
Адамов
10
Лебеденко
4-1-4-1
35
Акинфеев
15
Одиа
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
5
Шемберас
17
Красич
3
Хонда
66
Дзагоев
10
Мамаев
17
Гильерме
88
Григалава
14
Хагуш
14
Хагуш
88
Григалава
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
10
Мамаев
20
Алдонин
20
Алдонин
10
Мамаев
66
Дзагоев
15
Нецид
15
Нецид
66
Дзагоев
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
22
Деян Радич
ВР
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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