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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 31 августа 2014
ЦСКА
31.08.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
6 : 0
Завершен
Ростов
41'
Б. Натхо (П)
52'
А. Муса
53'
Б. Натхо
57'
А. Муса
64'
Р. Еременко
90+1'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
ГОЛ! 6:0!
Б. Натхо
Пас отдал
К. Панченко
90'
+1
68'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Витиньо
️️️️
А. Муса
67'
Замена
К. Панченко
️️️️
З. Тошич
65'
ГОЛ! 5:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Б. Натхо
64'
61'
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Г. Миланов
60'
ГОЛ! 4:0!
А. Муса
Пас отдал
М. Фернандес
57'
56'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
Т. Калачев
ГОЛ! 3:0!
Б. Натхо
Пас отдал
Р. Еременко
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Муса
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
41'
Желтая карточка
Р. Еременко
32'
29'
Желтая карточка
Д. Торбинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
2
Тимофей Калачев
ЦП
10
Максим Григорьев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-1-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
10
Натхо
19
Вернблум
26
Еременко
17
Миланов
18
Тошич
7
Муса
4-2-1-2-1
1
Плетикоса
2
Горо
0
Дьяков
15
Баштуш
19
Милич
5
Трошечкин
6
Торбинский
2
Калачев
7
Думбия
7
Полоз
10
Григорьев
7
Муса
11
Витиньо
11
Витиньо
7
Муса
17
Миланов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
17
Миланов
18
Тошич
8
Панченко
8
Панченко
18
Тошич
2
Калачев
7
Чхапелия
7
Чхапелия
2
Калачев
7
Полоз
17
Ребко
17
Ребко
7
Полоз
6
Торбинский
11
Бухаров
11
Бухаров
6
Торбинский
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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