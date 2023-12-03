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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 03 декабря 2023
ЦСКА
03.12.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
4'
Ф. Чалов (П)
68'
В. Мендес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ростов
90'
+2
Красная карточка
В. Мелехин
Замена
В. Давила
️️️️
И. Обляков
90'
+1
Замена
Н. Ермаков
️️️️
А. Файзуллаев
90'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
90'
82'
Желтая карточка
И. Комаров
78'
Замена
И. Комаров
️️️️
Е. Голенков
78'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ! 2:0!
В. Мендес
Пас отдал
Ф. Чалов
68'
61'
Замена
Д. Прохин
️️️️
А. Миронов
61'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Д. Уткин
33'
Желтая карточка
Е. Голенков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Чалов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛАЗ
27
Мойзес
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПАЗ
11
Аббосбек Файзуллаев
ЛП
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
40
Илья Вахания
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ПЗ
9
Мохаммад Мохеби
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
31
Матвей Кисляк
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
90
Лукин
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
12
Келлвен
11
Файзуллаев
5
Мендес
10
Обляков
63
Чалов
4-1-4-1
30
Медведев
87
Лангович
4
Мелехин
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
19
Байрамян
8
Миронов
47
Уткин
9
Мохеби
69
Голенков
11
Файзуллаев
19
Ермаков
19
Ермаков
11
Файзуллаев
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
10
Обляков
11
Давила
11
Давила
10
Обляков
8
Миронов
27
Прохин
27
Прохин
8
Миронов
47
Уткин
43
Терентьев
43
Терентьев
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
10
Щетинин
19
Байрамян
69
Голенков
10
Комаров
10
Комаров
69
Голенков
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
18
Константин Кучаев
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
18
Константин Кучаев
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Павел Шадыханов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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