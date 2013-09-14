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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 14 сентября 2013
ЦСКА
14.09.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
70'
К. Базелюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
Желтая карточка
С. Цубер
90'
+2
Желтая карточка
С. Игнашевич
87'
86'
Желтая карточка
В. Дьяков
82'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Дзагоев
80'
Травма
А. Дзагоев
79'
73'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Гацкан
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
Пас отдал
А. Муса
70'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Витиньо
68'
65'
Замена
И. Худобяк
️️️️
К. Гуелор Канга
61'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
56'
Желтая карточка
Т. Калачев
Замена
С. Цубер
️️️️
З. Тошич
46'
42'
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Ростов
12
Артем Орсаев
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
3
Хонда
11
Витиньо
7
Муса
4-2-3-1
1
Плетикоса
43
Логашов
42
Ксулу
0
Дьяков
19
Милич
7
Шешуков
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
7
Джано
22
Дзюба
18
Тошич
7
Цубер
7
Цубер
18
Тошич
66
Дзагоев
19
Цауня
19
Цауня
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Базелюк
10
Базелюк
11
Витиньо
8
Канга
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Канга
8
Гацкан
86
Ю
86
Ю
8
Гацкан
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Артем Орсаев
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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