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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 26 апреля 2009
ЦСКА
26.04.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
19'
Е. Алдонин
43'
И. Лебеденко
49'
Е. Чо Хонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
+2
Желтая карточка
А. Черкес
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Е. Чо Хонг
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
М. Ахметович
️️️️
Д. Акимов
Желтая карточка
В. Мандрыкин
Замена
Л. Калоуда
️️️️
М. Красич
Пенальти не реализован!
М. Осинов
Замена
А. Гацкан
️️️️
А. Кульчий
Желтая карточка
Ю. Жирков
Замена
М. Маазу
️️️️
Т. Нецид
Замена
Д. Рыжов
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ! 1:2!
Е. Чо Хонг
ГОЛ! 1:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
М. Астафьев
ГОЛ! 1:0!
Е. Алдонин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
0
Ен Чо Хонг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Ростов
1
Роман Герус
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-5-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
15
Одиа
18
Жирков
66
Дзагоев
20
Алдонин
10
Мамаев
17
Красич
15
Нецид
4-3-3
16
Мандрыкин
8
Черкес
0
Рожков
6
Ленгиел
33
Анджелкович
4
Астафьев
24
Кульчий
81
Осинов
10
Лебеденко
0
Хонг
98
Акимов
17
Красич
10
Калоуда
10
Калоуда
17
Красич
10
Мамаев
63
Рыжов
63
Рыжов
10
Мамаев
15
Нецид
22
Маазу
22
Маазу
15
Нецид
24
Кульчий
8
Гацкан
8
Гацкан
24
Кульчий
0
Хонг
10
Кузнецов
10
Кузнецов
0
Хонг
98
Акимов
90
Ахметович
90
Ахметович
98
Акимов
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
0
Александр Пономарев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
0
Александр Пономарев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
С. Пантелеев (Тула)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
10000 из 89318 зрителей (11%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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