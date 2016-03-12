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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 12 марта 2016
Ростов
12.03.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
45'
Д. Полоз
90+4'
М. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
ГОЛ! 2:0!
М. Думбия
Пас отдал
А. Гацкан
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Муса
Желтая карточка
К. Нобоа
87'
Желтая карточка
А. Гацкан
86'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
83'
77'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Г. Щенников
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
74'
Замена
П. Могилевец
️️️️
К. Гуелор Канга
72'
67'
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
64'
63'
Замена
А. Оланаре
️️️️
Р. Широков
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
С. Азмун
45'
43'
Желтая карточка
А. Дзагоев
40'
Желтая карточка
П. Вернблум
38'
Желтая карточка
З. Тошич
34'
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
С. Азмун
27'
Желтая карточка
С. Навас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
15
Баштуш
44
Навас
99
Новосельцев
43
Терентьев
8
Гацкан
34
Маргасов
16
Нобоа
8
Канга
7
Полоз
20
Азмун
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
15
Широков
26
Еременко
7
Муса
8
Канга
28
Могилевец
28
Могилевец
8
Канга
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
42
Щенников
11
Ткачев
11
Ткачев
42
Щенников
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
15
Широков
80
Оланаре
80
Оланаре
15
Широков
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
1
Стас Покатилов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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