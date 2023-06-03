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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 03 июня 2023
ЦСКА
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Ростов
9'
Х. Медина
17'
Ф. Чалов (П)
25'
В. Роша
33'
Ф. Чалов
78'
Е. Чернов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ростов
89'
Желтая карточка
А. Сильянов
Замена
М. Гайич
️️️️
К. Набабкин
86'
78'
ГОЛ! 4:1!
Е. Чернов
Пас отдал
К. Щетинин
Замена
Г. Щенников
️️️️
Б. Зайнутдинов
75'
74'
Замена
Д. Прохин
️️️️
Д. Уткин
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Х. Медина
63'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
62'
61'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Е. Голенков
46'
Замена
В. Мелехин
️️️️
Д. Терентьев
46'
Замена
И. Комаров
️️️️
Х. Байрамян
Замена
В. Мендес
️️️️
К. Кучаев
46'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Б. Зайнутдинов
33'
27'
Замена
А. Миронов
️️️️
А. Селява
ГОЛ! 3:0!
В. Роша
Пас отдал
Х. Медина
25'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Чалов
17'
15'
Желтая карточка
А. Селява
ГОЛ! 1:0!
Х. Медина
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
27
Мойзес
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Константин Кучаев
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
19
Хорен Байрамян
ЛП
8
Александр Селява
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Роман Тугарев
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Давид Тошевски
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Акинфеев
78
Дивеев
4
Роша
14
Набабкин
19
Зайнутдинов
14
Зделар
27
Мойзес
18
Кучаев
28
Медина
10
Обляков
63
Чалов
4-1-3-1-1
30
Песьяков
43
Терентьев
55
Осипенко
45
Сильянов
23
Чернов
8
Селява
8
Тугарев
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
19
Зайнутдинов
42
Щенников
42
Щенников
19
Зайнутдинов
14
Набабкин
22
Гайич
22
Гайич
14
Набабкин
18
Кучаев
5
Мендес
5
Мендес
18
Кучаев
28
Медина
15
Карраскаль
15
Карраскаль
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
19
Байрамян
10
Комаров
10
Комаров
19
Байрамян
43
Терентьев
4
Мелехин
4
Мелехин
43
Терентьев
47
Уткин
27
Прохин
27
Прохин
47
Уткин
8
Селява
8
Миронов
8
Миронов
8
Селява
69
Голенков
7
Полоз
7
Полоз
69
Голенков
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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