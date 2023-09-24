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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 24 сентября 2023
Ростов
24.09.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 3
Завершен
ЦСКА
7'
А. Миронов
12'
Е. Голенков
50'
Е. Голенков
26'
Келлвен
65'
Ф. Чалов
70'
А. Файзуллаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - ЦСКА
Желтая карточка
Д. Прохин
90'
+3
Замена
М. Осипенко
️️️️
Д. Уткин
84'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
М. Мохеби
76'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Х. Байрамян
76'
70'
ГОЛ! 3:3!
А. Файзуллаев
Замена
А. Ионов
️️️️
Е. Чернов
67'
Замена
Д. Прохин
️️️️
Е. Голенков
67'
65'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Чалов
64'
Замена
К. Кучаев
️️️️
В. Мендес
64'
Замена
В. Давила
️️️️
А. Заболотный
ГОЛ! 3:1!
Е. Голенков
50'
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Чалов
26'
ГОЛ! 2:1!
Келлвен
Пас отдал
М. Гайич
ГОЛ! 2:0!
Е. Голенков
Пас отдал
Д. Глебов
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Миронов
Пас отдал
М. Мохеби
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
40
Вахания
4
Мелехин
43
Терентьев
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
19
Байрамян
9
Мохеби
69
Голенков
3-3-2-2
35
Акинфеев
22
Гайич
14
Агапов
12
Келлвен
16
Мухин
14
Зделар
5
Мендес
11
Файзуллаев
10
Обляков
63
Чалов
91
Заболотный
9
Мохеби
8
Тугарев
8
Тугарев
9
Мохеби
69
Голенков
27
Прохин
27
Прохин
69
Голенков
47
Уткин
55
Осипенко
55
Осипенко
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
10
Щетинин
19
Байрамян
23
Чернов
11
Ионов
11
Ионов
23
Чернов
5
Мендес
18
Кучаев
18
Кучаев
5
Мендес
91
Заболотный
11
Давила
11
Давила
91
Заболотный
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ростов - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
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