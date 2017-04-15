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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 15 апреля 2017
ЦСКА
15.04.2017, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
84'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Ионов
80'
79'
Желтая карточка
Т. Калачев
76'
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Полоз
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Оланаре
73'
66'
Замена
П. Могилевец
️️️️
С. Азмун
Желтая карточка
М. Фернандес
62'
Замена
Г. Щенников
️️️️
К. Набабкин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Марко Девич
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Васин
14
Набабкин
19
Вернблум
6
Фернандес
11
Витиньо
10
Головин
11
Ионов
80
Оланаре
3-3-1-2-1
30
Медведев
43
Терентьев
32
Мевля
44
Навас
2
Калачев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
14
Набабкин
42
Щенников
42
Щенников
14
Набабкин
80
Оланаре
10
Натхо
10
Натхо
80
Оланаре
11
Ионов
63
Чалов
63
Чалов
11
Ионов
20
Азмун
28
Могилевец
28
Могилевец
20
Азмун
7
Полоз
32
Девич
32
Девич
7
Полоз
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
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