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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 02 декабря 2013
Ростов
02.12.2013, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Гацкан
89'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Дзюба
87'
86'
Желтая карточка
Г. Щенников
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
80'
73'
Замена
В. Караваев
️️️️
К. Набабкин
64'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Г. Миланов
63'
Травма
Г. Миланов
46'
Замена
С. Цубер
️️️️
З. Тошич
24'
Желтая карточка
А. Муса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
8
Гацкан
7
Шешуков
7
Джано
8
Канга
2
Калачев
22
Дзюба
4-2-1-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
20
Эльм
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
17
Миланов
8
Гацкан
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Гацкан
22
Дзюба
86
Ю
86
Ю
22
Дзюба
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
14
Набабкин
15
Караваев
15
Караваев
14
Набабкин
18
Тошич
7
Цубер
7
Цубер
18
Тошич
17
Миланов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
17
Миланов
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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