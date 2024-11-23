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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 23 ноября 2024
ЦСКА
23.11.2024, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
4'
Келлвен
77'
Е. Голенков
89'
Е. Голенков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ростов
90'
+3
Замена
А. Сутормин
️️️️
Н. Комличенко
90'
+2
Желтая карточка
Е. Голенков
Желтая карточка
С. Зделар
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
Е. Голенков
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
87'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Д. Круговой
87'
77'
ГОЛ! 1:1!
Е. Голенков
Пас отдал
Н. Комличенко
75'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Комаров
75'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Роналдо
70'
Желтая карточка
К. Кучаев
64'
Замена
К. Кучаев
️️️️
К. Щетинин
64'
Замена
В. Мелехин
️️️️
У. Сако
Желтая карточка
Д. Круговой
48'
ГОЛ! 1:0!
Келлвен
Пас отдал
Т. Мусаев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
90
Лукин
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
8
Бистрович
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
87
Лангович
3
Сако
15
Глебов
9
Мохеби
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
10
Комаров
3
Круговой
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
3
Круговой
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
27
Комличенко
11
Сутормин
11
Сутормин
27
Комличенко
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
9
Офсайды
2
5
Количество передач
540
396
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Трушечкин, Манаков)
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