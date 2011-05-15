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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 15 мая 2011
ЦСКА
15.05.2011, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
29'
Т. Нецид
44'
П. Мамаев
48'
К. Салата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Р. Адамов
Замена
В. Лав
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
Замена
Т. Калачев
️️️️
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Хохлов
ГОЛ! 2:1!
К. Салата
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Блатняк
ГОЛ! 2:0!
П. Мамаев
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
Т. Нецид
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
М. Григорьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛВ
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
19
Драган Блатняк
АП
10
Максим Григорьев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Владимир Лютый
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-3-2-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
66
Дзагоев
20
Алдонин
10
Мамаев
3
Хонда
18
Тошич
15
Нецид
4-4-1-1
1
Коченков
14
Хагуш
19
Салата
4
Окоронкво
5
Хохлов
10
Григорьев
19
Иванов
8
Гацкан
88
Чеснаускис
19
Блатняк
21
Адамов
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
66
Дзагоев
19
Блатняк
17
Ребко
17
Ребко
19
Блатняк
88
Чеснаускис
2
Калачев
2
Калачев
88
Чеснаускис
21
Адамов
10
Кириченко
10
Кириченко
21
Адамов
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Александр Соловьев
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Владимир Лютый
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Владимир Лютый
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Помощники судьи:
Голубев Николай
Данченко Валерий (оба Россия)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая)
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