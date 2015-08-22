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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 22 августа 2015
ЦСКА
22.08.2015, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
66'
А. Муса
88'
С. Джанаев (АГ)
10'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Дзагоев
90'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Думбия
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Джанаев
88'
74'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
С. Азмун
73'
Травма
С. Азмун
70'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
ГОЛ! 1:1!
А. Муса
Пас отдал
П. Вернблум
66'
Замена
П. Вернблум
️️️️
З. Тошич
62'
51'
Желтая карточка
А. Бухаров
38'
Желтая карточка
П. Могилевец
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
22
Сейду Думбия
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
28
Павел Могилевец
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Сердар Азмун
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
24
Березуцкий
6
Фернандес
22
Думбия
26
Еременко
66
Дзагоев
10
Натхо
18
Тошич
7
Муса
4-2-3-1
35
Джанаев
34
Маргасов
44
Навас
15
Баштуш
99
Новосельцев
28
Могилевец
8
Гацкан
20
Азмун
8
Канга
2
Калачев
11
Бухаров
18
Тошич
19
Вернблум
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
17
Миланов
17
Миланов
66
Дзагоев
22
Думбия
10
Головин
10
Головин
22
Думбия
20
Азмун
86
Ю
86
Ю
20
Азмун
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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