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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 03 октября 2010
ЦСКА
03.10.2010, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
36'
В. Лав
44'
В. Лав (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
Замена
П. Мамаев
️️️️
Секу
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
Замена
А. Дзагоев
️️️️
С. Думбия
Замена
Д. Блатняк
️️️️
А. Гацкан
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
Замена
А. Павленко
️️️️
Г. Григалава
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Лав
Желтая карточка
А. Хагуш
Желтая карточка
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
15'
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
(К)
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
15
Иван Живанович
ЛП
16
Чавдар Янков
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
8
Александр Гацкан
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
8
Александр Черкес
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-1-3-2
1
Чепчугов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
5
Шемберас
18
Тошич
3
Хонда
26
Секу
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-4-2
1
Амельченко
14
Хагуш
88
Григалава
4
Окоронкво
33
Анджелкович
8
Гацкан
16
Янков
2
Калачев
15
Живанович
10
Лебеденко
21
Адамов
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
22
Думбия
66
Дзагоев
66
Дзагоев
22
Думбия
26
Секу
10
Мамаев
10
Мамаев
26
Секу
88
Григалава
8
Павленко
8
Павленко
88
Григалава
8
Гацкан
19
Блатняк
19
Блатняк
8
Гацкан
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
22
Деян Радич
ВР
8
Александр Черкес
ПЗ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
8
Александр Черкес
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча ЦСКА - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Е.Волнин (Владимир)
С.Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
С.Анохин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 14:50 (прямая); "Первый" 15:00 (прямая)
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