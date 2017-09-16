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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 16 сентября 2017
ЦСКА
16.09.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
31'
В. Березуцкий
68'
Витиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
Замена
К. Кучаев
️️️️
Т. Жамалетдинов
85'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Дзагоев
73'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Витиньо
70'
ГОЛ! 2:0!
Витиньо
Пас отдал
А. Дзагоев
68'
62'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Ионов
56'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
А. Головин
56'
51'
Замена
А. Бухаров
️️️️
В. Дядюн
46'
Замена
А. Гацкан
️️️️
П. Могилевец
39'
Желтая карточка
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
В. Березуцкий
Пас отдал
Витиньо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
19
Виталий Устинов
ЛАЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
4
Игнашевич
5
Васин
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
75
Жамалетдинов
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
3-2-3-1-1
31
Абаев
5
Бобен
15
Ингасон
16
Вилюш
18
Паршивлюк
19
Устинов
28
Могилевец
2
Калачев
4
Юсупов
11
Ионов
17
Дядюн
75
Жамалетдинов
18
Кучаев
18
Кучаев
75
Жамалетдинов
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Витиньо
63
Чалов
63
Чалов
11
Витиньо
28
Могилевец
8
Гацкан
8
Гацкан
28
Могилевец
11
Ионов
7
Думбия
7
Думбия
11
Ионов
17
Дядюн
11
Бухаров
11
Бухаров
17
Дядюн
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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