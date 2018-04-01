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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 01 апреля 2018
Ростов
01.04.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
61'
С. Ингасон
44'
Г. Щенников
75'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Б. Сигурдарсон
85'
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Вилюш
84'
84'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Муса
78'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
А. Сапета
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
П. Вернблум
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
И. Абаев
️️️️
С. Песьяков
72'
Травма
С. Песьяков
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Ингасон
61'
44'
ГОЛ! 0:1!
Г. Щенников
Желтая карточка
Т. Калачев
32'
32'
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
С. Ингасон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
8
Александр Гацкан
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
11
Витиньо
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Песьяков
16
Вилюш
15
Ингасон
6
Сигурдссон
34
Макеев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
41
Сапета
2
Калачев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
24
Березуцкий
10
Натхо
42
Щенников
66
Дзагоев
7
Муса
10
Головин
19
Вернблум
30
Песьяков
31
Абаев
31
Абаев
30
Песьяков
16
Сигурдарсон
7
Скопинцев
7
Скопинцев
16
Сигурдарсон
16
Вилюш
17
Дядюн
17
Дядюн
16
Вилюш
7
Муса
11
Витиньо
11
Витиньо
7
Муса
66
Дзагоев
18
Кучаев
18
Кучаев
66
Дзагоев
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Резервный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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