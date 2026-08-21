Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и «Ростовом» пройдет 22 августа 2026 года в Грозном на «Ахмат-Арене». Хозяева находятся в нижней части таблицы (13-е место, два очка), но традиционно сильны дома – не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своeм поле. Гости расположились на девятой строчке с пятью баллами и не уступают в пяти последних встречах. При этом в очных противостояниях «Ахмат» имеет преимущество – он не проигрывает «Ростову» в пяти последних матчах. Сможет ли хозяева продолжить свою удачную серию против ростовчан и набрать первые домашние очки, или гости прервут эту серию и упрочат положение в середине таблицы?

Кто победит в матче

«Ахмат» постарается использовать домашнюю поддержку и историческую уверенность в матчах с «Ростовом». Команда не проигрывает в пяти последних очных встречах, а в четырeх из них забивает сопернику. В среднем за последние пять игр хозяева пропускают 1,00 гола и забивают 0,80 – скромные цифры, но дома они действуют надeжнее. В стартовых турах «Ахмат» уступил «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (1:2), сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и обыграл «Факел» в Кубке (2:1). Оборона грозненцев небезупречна – они пропускают в пяти из семи последних матчей, но против «Ростова» у них есть психологическое преимущество, которое может помочь компенсировать нехватку остроты в атаке.

«Ростов» подходит к игре в хорошем тонусе: команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,00 гола за последние пять игр, забивая в восьми из десяти последних встреч. При этом оборона гостей действует надeжно: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за пять матчей. В чемпионате «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и ЦСКА (0:0), а в Кубке уверенно переиграл «Локомотив» (1:0) и «Акрон» (4:0). Однако выездные матчи у них не всегда складываются удачно, а очная статистика против «Ахмата» оставляет желать лучшего – пять матчей без побед. Это может стать психологическим барьером, несмотря на текущую форму.

Итоговый вывод: «Ахмат» имеет преимущество домашнего поля и очной статистики, тогда как «Ростов» выглядит сильнее по игре и турнирному положению. Обе команды редко проигрывают в последнее время, но атака гостей опаснее, а защита хозяев нестабильна. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ахмат» имеет небольшой перевес: 18 побед против 16 у «Ростова», ещe 9 матчей завершились вничью. При этом «Ахмат» не проигрывает в пяти последних очных встречах и забивает в четырeх из них. Текущая форма «Ростова» лучше (пять матчей без поражений), но его неудачная серия в Грозном и проблемы в выездных матчах делают победу гостей маловероятной. Это создаeт предпосылки для ничейного исхода.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Ахмат» дома традиционно силeн и имеет психологическое преимущество над «Ростовом», а гости находятся в хорошей форме и редко проигрывают. Обе команды показывают надeжную игру в обороне, но атака «Ростова» острее, что может компенсироваться домашней поддержкой хозяев. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Ростовом» состоится 22 августа 2026 года в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».