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«Ахмат» – «Ростов»: кто победит в матче 5 тура чемпионата России 2026/2027

21 августа 2026 10:23
Ахмат - Ростов
22 авг. 2026, суббота 18:00 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Ничья
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Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и «Ростовом» пройдет 22 августа 2026 года в Грозном на «Ахмат-Арене». Хозяева находятся в нижней части таблицы (13-е место, два очка), но традиционно сильны дома – не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своeм поле. Гости расположились на девятой строчке с пятью баллами и не уступают в пяти последних встречах. При этом в очных противостояниях «Ахмат» имеет преимущество – он не проигрывает «Ростову» в пяти последних матчах. Сможет ли хозяева продолжить свою удачную серию против ростовчан и набрать первые домашние очки, или гости прервут эту серию и упрочат положение в середине таблицы?

Кто победит в матче

«Ахмат» постарается использовать домашнюю поддержку и историческую уверенность в матчах с «Ростовом». Команда не проигрывает в пяти последних очных встречах, а в четырeх из них забивает сопернику. В среднем за последние пять игр хозяева пропускают 1,00 гола и забивают 0,80 – скромные цифры, но дома они действуют надeжнее. В стартовых турах «Ахмат» уступил «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (1:2), сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и обыграл «Факел» в Кубке (2:1). Оборона грозненцев небезупречна – они пропускают в пяти из семи последних матчей, но против «Ростова» у них есть психологическое преимущество, которое может помочь компенсировать нехватку остроты в атаке.

«Ростов» подходит к игре в хорошем тонусе: команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,00 гола за последние пять игр, забивая в восьми из десяти последних встреч. При этом оборона гостей действует надeжно: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за пять матчей. В чемпионате «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и ЦСКА (0:0), а в Кубке уверенно переиграл «Локомотив» (1:0) и «Акрон» (4:0). Однако выездные матчи у них не всегда складываются удачно, а очная статистика против «Ахмата» оставляет желать лучшего – пять матчей без побед. Это может стать психологическим барьером, несмотря на текущую форму.

Итоговый вывод: «Ахмат» имеет преимущество домашнего поля и очной статистики, тогда как «Ростов» выглядит сильнее по игре и турнирному положению. Обе команды редко проигрывают в последнее время, но атака гостей опаснее, а защита хозяев нестабильна. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ахмат» имеет небольшой перевес: 18 побед против 16 у «Ростова», ещe 9 матчей завершились вничью. При этом «Ахмат» не проигрывает в пяти последних очных встречах и забивает в четырeх из них. Текущая форма «Ростова» лучше (пять матчей без поражений), но его неудачная серия в Грозном и проблемы в выездных матчах делают победу гостей маловероятной. Это создаeт предпосылки для ничейного исхода.

Личные встречи
Побед - 18 (42%)
Ничьих - 10 (23%)
Побед - 15 (35%)
50
Забитых мячей
47
1.16
В среднем за матч
1.09
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
4 : 1
22.08.2026
Ростов
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1 : 1
30.08.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
4 : 1
22.08.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
1 : 0
21.03.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1 : 1
30.08.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
2 : 1
12.04.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
2 : 3
26.10.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0 : 0
09.12.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 0
22.10.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
3 : 2
28.05.2023
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ростов
3 : 0
27.11.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1 : 2
29.10.2022
Ростов
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
3 : 1
29.09.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2 : 0
27.11.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1 : 2
26.09.2021
Ахмат
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
0 : 1
21.02.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0 : 1
13.12.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3 : 0
18.10.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1 : 1
29.02.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2 : 1
16.09.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
1 : 0
26.05.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1 : 0
28.07.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1 : 0
04.11.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0 : 1
23.07.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
0 : 0
12.03.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
2 : 1
28.08.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
0 : 2
21.05.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1 : 1
18.07.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
0 : 1
02.05.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 1
28.09.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ахмат
3 : 0
12.04.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ростов
2 : 1
15.07.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ростов
0 : 3
22.04.2013
Ахмат
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ростов
0 : 0
18.04.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ахмат
2 : 1
05.10.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Ростов
1 : 1
27.04.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Ахмат
1 : 0
17.03.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 1
20.08.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 0
23.04.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ростов
1 : 0
06.08.2010
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1 : 1
20.03.2010
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1 : 3
18.10.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1 : 1
30.05.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
2 : 3
15.10.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1 : 0
12.06.2005
Ахмат
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
(К) ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
18
Константин Кучаев
(К) АП
10
Иван Комаров
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Ахмат
71
Расул Мицаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
6
Калиду Сидибе
ОП
20
Akhmed Elberdov
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
76
Эральд Максути
ЦФ
97
Aleksey Kasadzhikov
ЦФ
Ростов
13
Денис Титов
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
80
K. Madrakhimov
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Ульянов
5
Цаке
4
Ибишев
90
Н'Донг
8
Богосавац
42
Келиано
95
Адамов
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
4-1-3-2
1
Ятимов
3
Сако
40
Ногейра
87
Лангович
4
Мелехин
8
Миронов
10
Комаров
18
Кучаев
5
Михайлов
99
Сулейманов
6
Олусегун
11
Исмаэл
6
Сидибе
6
Сидибе
11
Исмаэл
95
Адамов
81
Сидоров
81
Сидоров
95
Адамов
42
Келиано
10
Щетинин
10
Щетинин
42
Келиано
77
Мелкадзе
76
Максути
76
Максути
77
Мелкадзе
7
Садулаев
97
97
7
Садулаев
8
Миронов
27
Прохин
27
Прохин
8
Миронов
18
Кучаев
21
Шанталий
21
Шанталий
18
Кучаев
5
Михайлов
73
Азнауров
73
Азнауров
5
Михайлов
10
Комаров
69
Голенков
69
Голенков
10
Комаров
3
Сако
91
Шамонин
91
Шамонин
3
Сако
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
71
Расул Мицаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
20
Akhmed Elberdov
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
13
Денис Титов
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
80
K. Madrakhimov
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
71
Расул Мицаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
20
Akhmed Elberdov
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Титов
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
80
K. Madrakhimov
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Джонатан Альба
Ростов
Точно не сыграют
Дмитрий Чистяков
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Ахмат» дома традиционно силeн и имеет психологическое преимущество над «Ростовом», а гости находятся в хорошей форме и редко проигрывают. Обе команды показывают надeжную игру в обороне, но атака «Ростова» острее, что может компенсироваться домашней поддержкой хозяев. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Ростовом» состоится 22 августа 2026 года в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Ахмат» – «Ростов»: смотреть онлайн.

3.20
Ничья
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат
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