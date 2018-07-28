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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 28 июля 2018
Ростов
28.07.2018, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
45+1'
Б. Сигурдарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
82'
Замена
О. Иванов
️️️️
Б. Бериша
79'
Замена
М. Мусалов
️️️️
Исмаэл
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
75'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Т. Калачев
69'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Д. Скопинцев
63'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
С. Паршивлюк
45'
+1
28'
Замена
З. Плиев
️️️️
З. Садаев
25'
Красная карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Исмаэл
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Абаев
15
Ингасон
6
Сигурдссон
16
Вилюш
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
4
Юсупов
2
Калачев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
4-1-3-1-1
1
Городов
40
Уциев
5
Мохаммади
13
Семенов
4
Анхель
8
Думбия
11
Исмаэл
21
Роши
0
Швец
7
Бериша
9
Садаев
2
Калачев
99
Гулиев
99
Гулиев
2
Калачев
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
7
Скопинцев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Скопинцев
9
Садаев
3
Плиев
3
Плиев
9
Садаев
11
Исмаэл
5
Мусалов
5
Мусалов
11
Исмаэл
7
Бериша
19
Иванов
19
Иванов
7
Бериша
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Ростов - Ахмат
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Константин Шаламберидзе (Москва)
Резервный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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