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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 02 мая 2015
Ростов
02.05.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
83'
А. Мбенг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
Желтая карточка
И. Новосельцев
88'
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Гуелор Канга
86'
83'
ГОЛ! 0:1!
А. Мбенг
Пас отдал
М. Рыбус
82'
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
А. Гацкан
77'
Желтая карточка
М. Григорьев
67'
Желтая карточка
Д. Торбинский
65'
62'
Замена
Тейку
️️️️
Родолфо
Замена
М. Григорьев
️️️️
С. Азмун
61'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Дзюба
61'
52'
Желтая карточка
Родолфо
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Пирис
43'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Аилтон
42'
Травма
Аилтон
26'
Желтая карточка
М. Рыбус
13'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
19
Олег Иванов
(К)
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
3-3-2-2
1
Плетикоса
26
Бордачев
0
Дьяков
99
Новосельцев
19
Милич
8
Гацкан
2
Калачев
6
Торбинский
8
Канга
20
Азмун
22
Дзюба
4-2-2-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
2
Родолфо
31
Рыбус
19
Иванов
8
Маурисио
14
Кузяев
22
Пирис
10
Лебеденко
9
Аилтон
20
Азмун
10
Григорьев
10
Григорьев
20
Азмун
8
Канга
7
Думбия
7
Думбия
8
Канга
22
Дзюба
11
Бухаров
11
Бухаров
22
Дзюба
2
Родолфо
4
Тейку
4
Тейку
2
Родолфо
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
9
Аилтон
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Аилтон
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Ахмат
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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