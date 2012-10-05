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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 05 октября 2012
Ахмат
05.10.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
52'
М. Коморовски
83'
Аилтон
85'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
Замена
А. Павленко
️️️️
Маурисио
90'
+5
Замена
П. Польчак
️️️️
Д. Ятченко
89'
85'
ГОЛ! 2:1!
Т. Калачев
Пас отдал
Д. Блатняк
84'
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 2:0!
Аилтон
Пас отдал
И. Лебеденко
83'
81'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Ф. Синама-Понголь
80'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Бентли
Замена
Р. Уциев
️️️️
Ф. Кудряшов
74'
Пенальти не реализован!
Маурисио
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Коморовски
Пас отдал
Благо
52'
Желтая карточка
Д. Ятченко
31'
11'
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
2
Тимофей Калачев
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
21
Дэвид Бентли
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
4-2-2-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
25
Йиранек
24
Коморовски
33
Ятченко
21
Адилсон
8
Маурисио
19
Иванов
40
Благо
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-5-1
1
Плетикоса
15
Кисенков
4
Окоронкво
42
Ксулу
3
Гетигежев
30
Кочиш
2
Калачев
8
Гацкан
21
Бентли
88
Чеснаускис
54
Синама-Понголь
33
Ятченко
24
Польчак
24
Польчак
33
Ятченко
30
Кудряшов
40
Уциев
40
Уциев
30
Кудряшов
8
Маурисио
8
Павленко
8
Павленко
8
Маурисио
88
Чеснаускис
19
Блатняк
19
Блатняк
88
Чеснаускис
54
Синама-Понголь
10
Кириченко
10
Кириченко
54
Синама-Понголь
21
Бентли
16
Голенда
16
Голенда
21
Бентли
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
17
Мацей Макушевски
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
12
Николай Заболотный
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
17
Мацей Макушевски
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ахмат - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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