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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 26 сентября 2021
Ростов
26.09.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
90+3'
Д. Полоз
36'
В. Лысцов
53'
И. Коновалов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
ГОЛ! 1:2!
Д. Полоз
Пас отдал
П. Альмквист
90'
+3
88'
Замена
Т. Ибишев
️️️️
И. Коновалов
79'
Замена
А. Иналкаев
️️️️
Е. Харин
79'
Замена
А. Пуцко
️️️️
Д. Уткин
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Гигович
79'
Желтая карточка
Н. Поярков
78'
74'
Желтая карточка
Д. Уткин
72'
Желтая карточка
Е. Харин
Желтая карточка
В. Мелехин
71'
66'
Замена
В. Карапузов
️️️️
А. Полярус
65'
Замена
С. Себай
️️️️
М. Конате
64'
Желтая карточка
А. Полярус
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
Д. Терентьев
57'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соу
57'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Коновалов
Замена
В. Мелехин
️️️️
Д. Хаджикадунич
46'
Замена
Д. Полоз
️️️️
К. Фольмер
46'
43'
Желтая карточка
М. Конате
36'
ГОЛ! 0:1!
В. Лысцов
Пас отдал
И. Коновалов
29'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Максим Турищев
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
3-3-2-2
30
Песьяков
15
Баштуш
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
16
Поярков
15
Глебов
43
Терентьев
8
Гигович
9
Фольмер
9
Соу
11
Альмквист
4-1-3-1-1
88
Гудиев
40
Уциев
50
Лысцов
13
Семенов
4
Быстров
94
Тимофеев
17
Коновалов
47
Уткин
14
Полярус
59
Харин
13
Конате
6
Хаджикадунич
4
Мелехин
4
Мелехин
6
Хаджикадунич
8
Гигович
10
Мамаев
10
Мамаев
8
Гигович
43
Терентьев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
43
Терентьев
9
Фольмер
7
Полоз
7
Полоз
9
Фольмер
9
Соу
27
Комличенко
27
Комличенко
9
Соу
17
Коновалов
4
Ибишев
4
Ибишев
17
Коновалов
47
Уткин
15
Пуцко
15
Пуцко
47
Уткин
59
Харин
92
Иналкаев
92
Иналкаев
59
Харин
14
Полярус
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Полярус
13
Конате
15
Себай
15
Себай
13
Конате
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
42
Александр Мелихов
ВР
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Ростов - Ахмат
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
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