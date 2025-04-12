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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 12 апреля 2025
Ахмат
12.04.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
51'
Н. Гандри (П)
67'
М. Самородов
75'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Ростов
90'
+4
Желтая карточка
И. Комаров
Замена
Р. Руис Диас
️️️️
М. Самородов
90'
Замена
А. Жиров
️️️️
Г. Мелкадзе
90'
83'
Замена
А. Шамонин
️️️️
Д. Шанталий
75'
ГОЛ! 2:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
Е. Голенков
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Д. Тодорович
70'
70'
Замена
И. Жбанов
️️️️
Н. Поярков
ГОЛ! 2:0!
М. Самородов
Пас отдал
Л. Садулаев
67'
66'
Замена
И. Комаров
️️️️
К. Кучаев
66'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Х. Байрамян
Замена
А. Талаль
️️️️
Д. Зорин
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Гандри
51'
43'
Желтая карточка
У. Сако
41'
Желтая карточка
И. Вахания
Желтая карточка
В. Камилов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К)
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
54
Андрей Амосов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-3-1-2
88
Шелия
53
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
95
Адамов
18
Камилов
7
Садулаев
47
Уткин
28
Зорин
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
3
Сако
55
Осипенко
16
Поярков
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
10
Щетинин
19
Байрамян
53
Тодорович
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
53
Тодорович
77
Мелкадзе
2
Жиров
2
Жиров
77
Мелкадзе
28
Зорин
14
Талаль
14
Талаль
28
Зорин
20
Самородов
9
Руис Диас
9
Руис Диас
20
Самородов
16
Поярков
57
Жбанов
57
Жбанов
16
Поярков
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
19
Байрамян
69
Голенков
69
Голенков
19
Байрамян
21
Шанталий
91
Шамонин
91
Шамонин
21
Шанталий
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Ахмат - Ростов
1
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
23
Офсайды
4
0
Количество передач
381
338
Сейвы
0
4
Точность передач %
71
66
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Рафаэль Шафеев
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Аксенов, Ахмадов)
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