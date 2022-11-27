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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 27 ноября 2022
Ростов
27.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
17'
А. Лангович
42'
Н. Комличенко
86'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Ахмат
90'
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
90'
ГОЛ! 3:0!
Е. Голенков
86'
Замена
А. Миронов
️️️️
Х. Байрамян
85'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
85'
72'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Замена
С. Мельников
️️️️
Д. Полоз
72'
Желтая карточка
А. Лангович
64'
62'
Желтая карточка
А. Семенов
62'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Б. Бериша
49'
Желтая карточка
Е. Харин
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
Л. Садулаев
Желтая карточка
Н. Комличенко
44'
ГОЛ! 2:0!
Н. Комличенко
Пас отдал
К. Щетинин
42'
Желтая карточка
Д. Глебов
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Лангович
Пас отдал
К. Щетинин
17'
Желтая карточка
М. Осипенко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
94
Марат Ковальков
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
55
Осипенко
87
Лангович
15
Глебов
47
Уткин
7
Полоз
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
3-2-1-3-1
88
Шелия
40
Уциев
13
Семенов
44
Журавлев
94
Тимофеев
5
Трошечкин
7
Садулаев
59
Харин
7
Бериша
19
Олейников
13
Конате
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
19
Байрамян
8
Миронов
8
Миронов
19
Байрамян
7
Полоз
21
Мельников
21
Мельников
7
Полоз
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
7
Садулаев
98
Ильин
98
Ильин
7
Садулаев
7
Бериша
25
Агаларов
25
Агаларов
7
Бериша
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
94
Марат Ковальков
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
35
Ризван Ташаев
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
94
Марат Ковальков
АП
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ростов - Ахмат
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Ростов Арена
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