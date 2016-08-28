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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 28 августа 2016
Ахмат
28.08.2016, воскресенье, 19:15
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
33'
Б. Балай
35'
В. Анхель
31'
Р. Уциев (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
82'
Замена
М. Думбия
️️️️
Х. Байрамян
Замена
С. Брызгалов
️️️️
О. Иванов
80'
75'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
Замена
О. Роши
️️️️
Г. Теодор Грозав
72'
70'
Вторая желтая
А. Гацкан
Замена
Г. Торже
️️️️
М. Митришев
65'
63'
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
Р. Уциев
54'
54'
Желтая карточка
А. Гацкан
51'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
42'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Ф. Кудряшов
40'
Желтая карточка
А. Бухаров
ГОЛ! 2:1!
В. Анхель
Пас отдал
О. Иванов
35'
ГОЛ! 1:1!
Б. Балай
Пас отдал
М. Митришев
33'
Желтая карточка
А. Семенов
31'
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Уциев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛВ
4
Вилькер Анхель
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
3-3-3-1
1
Городов
5
Мохаммади
13
Семенов
40
Уциев
4
Анхель
22
Пирис
14
Кузяев
37
Грозав
19
Иванов
95
Митришев
9
Балай
4-2-2-2
35
Джанаев
43
Терентьев
88
Киреев
99
Новосельцев
30
Кудряшов
2
Калачев
8
Гацкан
19
Байрамян
21
Ерохин
20
Азмун
11
Бухаров
19
Иванов
92
Брызгалов
92
Брызгалов
19
Иванов
37
Грозав
21
Роши
21
Роши
37
Грозав
95
Митришев
8
Торже
8
Торже
95
Митришев
30
Кудряшов
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
30
Кудряшов
19
Байрамян
7
Думбия
7
Думбия
19
Байрамян
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
69
Никита Ковалев
ЦЗ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Ахмат - Ростов
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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