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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 22 апреля 2013
Ростов
22.04.2013, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Ахмат
10'
Аилтон
14'
Я. Голенда (АГ)
49'
Адилсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
78'
Замена
М. Коморовски
️️️️
Ю. Ояла
77'
Травма
Ю. Ояла
63'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Ф. Пирис
Желтая карточка
Т. Калачев
62'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Чеснаускис
54'
Замена
Е. Стариков
️️️️
К. Гуелор Канга
54'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Я. Голенда
54'
49'
ГОЛ! 0:3!
Адилсон
Пас отдал
Аилтон
46'
Замена
М. Макушевски
️️️️
М. Митришев
19'
Желтая карточка
Р. Уциев
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Я. Голенда
10'
ГОЛ! 0:1!
Аилтон
Пас отдал
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
23
Неманья Николич
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
0
Дьяков
6
Беляев
34
Маргасов
7
Шешуков
8
Гацкан
88
Чеснаускис
8
Канга
2
Калачев
16
Голенда
3-4-2-1
1
Амельченко
31
Рыбус
40
Ояла
25
Йиранек
40
Уциев
21
Адилсон
22
Пирис
33
Ятченко
95
Митришев
19
Иванов
9
Аилтон
88
Чеснаускис
7
Полоз
7
Полоз
88
Чеснаускис
16
Голенда
10
Кириченко
10
Кириченко
16
Голенда
8
Канга
87
Стариков
87
Стариков
8
Канга
40
Ояла
24
Коморовски
24
Коморовски
40
Ояла
95
Митришев
17
Макушевски
17
Макушевски
95
Митришев
22
Пирис
10
Кацаев
10
Кацаев
22
Пирис
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Маурисио
ОП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
27
Данко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Маурисио
ОП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ростов - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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