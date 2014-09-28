Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 28 сентября 2014
Ахмат
28.09.2014, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
21'
М. Рыбус
78'
Р. Уциев
23'
М. Григорьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
Замена
Кану
️️️️
Аилтон
90'
+2
Замена
И. Айссати
️️️️
И. Лебеденко
87'
85'
Желтая карточка
М. Бордачев
83'
Замена
М. Думбия
️️️️
Т. Калачев
81'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
ГОЛ! 2:1!
Р. Уциев
Пас отдал
О. Иванов
78'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Адилсон
68'
62'
Замена
Х. Милич
️️️️
К. Гуелор Канга
59'
Вторая желтая
Горо
32'
Желтая карточка
Горо
32'
Желтая карточка
Т. Калачев
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Григорьев
Пас отдал
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
М. Рыбус
Пас отдал
О. Иванов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-2-3-1
1
Плетикоса
2
Горо
0
Дьяков
15
Баштуш
26
Бордачев
15
Фатуллаев
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
10
Григорьев
11
Бухаров
10
Лебеденко
14
Айссати
14
Айссати
10
Лебеденко
9
Аилтон
10
Кану
10
Кану
9
Аилтон
21
Адилсон
18
Бокила
18
Бокила
21
Адилсон
8
Канга
19
Милич
19
Милич
8
Канга
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
2
Калачев
7
Думбия
7
Думбия
2
Калачев
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
23
Неманья Николич
ЦФ
35
Сослан Джанаев
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
35
Сослан Джанаев
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ахмат - Ростов
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Ростов
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
Вчера, 12:13
5
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
Вчера, 12:13
5
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+