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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 30 мая 2009
Ростов
30.05.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
53'
М. Астафьев
26'
Ш. Лахиялов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
Замена
Д. Акимов
️️️️
М. Ахметович
Замена
Б. Петрович
️️️️
М. Осинов
Замена
Д. Панку
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
Р. Ленгиел
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
Д. Анджелкович
ГОЛ! 1:1!
М. Астафьев
Пас отдал
Е. Чо Хонг
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
С. Бендзь
️️️️
В. Илиев
Замена
А. Гацкан
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
А. Кобенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Роман Герус
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
8
Александр Черкес
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
15
Иван Живанович
ПЗ
24
Александр Кульчий
ЛП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
4
Максим Астафьев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
0
Ен Чо Хонг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЦП
40
Благо
ЦП
0
Флорентин Петре
ПП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦФ
20
Андрей Кобенко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
0
Жан Були
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
11
Даниэл Панку
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-3-3
1
Герус
33
Анджелкович
8
Черкес
6
Ленгиел
15
Живанович
24
Кульчий
4
Астафьев
81
Осинов
10
Лебеденко
0
Хонг
90
Ахметович
4-4-2
31
Дикань
8
Омельянчук
14
Илиев
29
Мищенко
8
Забавник
0
Петре
13
Лахиялов
40
Благо
0
Маргаритеску
20
Кобенко
25
Эссаме
10
Лебеденко
8
Гацкан
8
Гацкан
10
Лебеденко
81
Осинов
11
Петрович
11
Петрович
81
Осинов
90
Ахметович
98
Акимов
98
Акимов
90
Ахметович
14
Илиев
26
Бендзь
26
Бендзь
14
Илиев
84
Власов
84
Власов
20
Кобенко
11
Панку
11
Панку
20
Кобенко
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Жан Були
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Жан Були
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Ростов - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
В. Булыгин (Волгоград)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 13:45 (прямая)
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