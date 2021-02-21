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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 21 февраля 2021
Ростов
21.02.2021, воскресенье, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Ахмат
19'
Б. Бериша (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Ахмат
Желтая карточка
Г. Махатадзе
85'
Пенальти не реализован!
М. Норманн
82'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Глебов
78'
Замена
Х. Алеесами
️️️️
А. Козлов
78'
76'
Замена
️️️️
Г. Мелкадзе
76'
Замена
А. Адуев
️️️️
А. Швец
Желтая карточка
Д. Глебов
74'
65'
Замена
Исмаэл
️️️️
Б. Бериша
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Н. Поярков
63'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Д. Полоз
63'
54'
Замена
В. Анхель
️️️️
В. Ильин
54'
Замена
М. Быстров
️️️️
А. Полярус
47'
Вторая желтая
М. Ненахов
40'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
Р. Еременко
39'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
23'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Бериша
13'
Желтая карточка
А. Швец
6'
Желтая карточка
М. Ненахов
6'
Желтая карточка
Б. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-2-1-1-2
30
Песьяков
16
Поярков
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
34
Козлов
17
Норманн
15
Глебов
26
Еременко
7
Полоз
11
Альмквист
9
Соу
4-1-2-1-2
88
Шелия
24
Ненахов
13
Семенов
23
Нижич
8
Богосавац
94
Тимофеев
0
Швец
14
Полярус
7
Бериша
98
Ильин
77
Мелкадзе
7
Полоз
8
Тугарев
8
Тугарев
7
Полоз
26
Еременко
21
Махатадзе
21
Махатадзе
26
Еременко
34
Козлов
5
Алеесами
5
Алеесами
34
Козлов
16
Поярков
19
Байрамян
19
Байрамян
16
Поярков
15
Глебов
13
Обухов
13
Обухов
15
Глебов
14
Полярус
4
Быстров
4
Быстров
14
Полярус
98
Ильин
4
Анхель
4
Анхель
98
Ильин
7
Бериша
11
Исмаэл
11
Исмаэл
7
Бериша
0
Швец
6
Адуев
6
Адуев
0
Швец
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
87
Андрей Лангович
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
87
Андрей Лангович
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Ростов - Ахмат
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Карасев AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Тарас Безубяк
Стадион:
Ростов Арена
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