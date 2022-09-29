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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 29 сентября 2022
Ахмат
29.09.2022, четверг, 15:00
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
73'
И. Олейников (П)
79'
И. Олейников
88'
М. Конате
59'
Р. Тугарев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Ростов
90'
+3
Желтая карточка
Д. Глебов
Замена
А. Иналкаев
️️️️
А. Тимофеев
90'
+2
89'
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
ГОЛ! 3:1!
М. Конате
88'
Желтая карточка
В. Карапузов
87'
ГОЛ! 2:1!
И. Олейников
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Олейников
73'
72'
Желтая карточка
Д. Прохин
Замена
И. Олейников
️️️️
А. Трошечкин
65'
Замена
М. Конате
️️️️
Г. Агаларов
65'
64'
Замена
Н. Поярков
️️️️
А. Мухин
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Тугарев
46'
Замена
В. Мелехин
️️️️
А. Сильянов
46'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Д. Уткин
Замена
В. Карапузов
️️️️
Р. Уциев
46'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Б. Бериша
46'
Желтая карточка
А. Швец
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Шелия
8
Богосавац
44
Журавлев
40
Уциев
94
Тимофеев
5
Трошечкин
0
Швец
18
Камилов
9
Фольмер
7
Бериша
25
Агаларов
3-2-2-2-1
30
Песьяков
27
Прохин
29
Мухин
87
Лангович
43
Терентьев
45
Сильянов
8
Миронов
47
Уткин
8
Тугарев
21
Мельников
69
Голенков
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
94
Тимофеев
92
Иналкаев
92
Иналкаев
94
Тимофеев
5
Трошечкин
19
Олейников
19
Олейников
5
Трошечкин
40
Уциев
17
Карапузов
17
Карапузов
40
Уциев
25
Агаларов
13
Конате
13
Конате
25
Агаларов
29
Мухин
16
Поярков
16
Поярков
29
Мухин
45
Сильянов
4
Мелехин
4
Мелехин
45
Сильянов
47
Уткин
15
Глебов
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ахмат - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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