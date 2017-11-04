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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 04 ноября 2017
Ахмат
04.11.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
50'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
90'
+3
Желтая карточка
В. Устинов
90'
+2
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
О. Роши
85'
Замена
Родолфо
️️️️
О. Роши
85'
80'
Замена
И. Киреев
️️️️
А. Ионов
Замена
М. Митришев
️️️️
Л. Жаба
78'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Мбенг
73'
70'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
Р. Уциев
59'
54'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Зуев
ГОЛ! 1:0!
А. Мбенг
Пас отдал
О. Роши
50'
Желтая карточка
Исмаэл
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
37
Жан Маер
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Гудиев
14
Сампайо
4
Анхель
13
Семенов
3
Плиев
40
Уциев
11
Исмаэл
21
Роши
0
Швец
8
Лео Жаба
11
Мбенг
3-3-1-2-1
30
Песьяков
19
Устинов
16
Вилюш
15
Ингасон
18
Паршивлюк
8
Гацкан
34
Макеев
37
Маер
11
Ионов
17
Зуев
11
Бухаров
21
Роши
2
Родолфо
2
Родолфо
21
Роши
8
Лео Жаба
95
Митришев
95
Митришев
8
Лео Жаба
11
Мбенг
9
Садаев
9
Садаев
11
Мбенг
11
Ионов
88
Киреев
88
Киреев
11
Ионов
17
Зуев
7
Думбия
7
Думбия
17
Зуев
11
Бухаров
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Бухаров
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Ахмат - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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