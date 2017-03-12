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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 12 марта 2017
Ростов
12.03.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
90'
+1
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Оздоев
88'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Терентьев
88'
78'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Б. Бериша
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Препелицэ
73'
Замена
А. Бухаров
️️️️
И. Киреев
73'
70'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Желтая карточка
А. Гацкан
64'
Желтая карточка
И. Киреев
28'
Желтая карточка
С. Навас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Медведев
32
Мевля
44
Навас
43
Терентьев
8
Гацкан
28
Препелицэ
88
Киреев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
3-2-3-1-1
1
Городов
5
Мохаммади
4
Анхель
13
Семенов
40
Уциев
23
Гьембер
21
Роши
14
Кузяев
21
Оздоев
7
Бериша
9
Балай
43
Терентьев
19
Байрамян
19
Байрамян
43
Терентьев
28
Препелицэ
2
Калачев
2
Калачев
28
Препелицэ
88
Киреев
11
Бухаров
11
Бухаров
88
Киреев
7
Бериша
22
Пирис
22
Пирис
7
Бериша
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
21
Оздоев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
21
Оздоев
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Резервный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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