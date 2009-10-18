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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 18 октября 2009
Ахмат
18.10.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Ростов
52'
З. Садаев
12'
А. Гацкан
17'
А. Павленко
44'
М. Ахметович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
+3
Замена
Е. Чо Хонг
️️️️
И. Лебеденко
+1
Замена
Н. Сливич
️️️️
А. Павленко
Вторая желтая
М. Астафьев
Замена
Ф. Петре
️️️️
Р. Забавник
Желтая карточка
Д. Анджелкович
ГОЛ! 1:3!
З. Садаев
Пас отдал
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
З. Садаев
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
П. Гицелов
️️️️
А. Валикаев
Желтая карточка
Д. Панку
ГОЛ! 0:3!
М. Ахметович
Пас отдал
А. Кульчий
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Павленко
Пас отдал
А. Валикаев
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Гацкан
Пас отдал
И. Лебеденко
Желтая карточка
А. Валикаев
Желтая карточка
А. Кацаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
4
Зевик Хаймович
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
40
Благо
ЛП
45
Рамзан Уциев
ЦП
0
Тимур Джабраилов
ЦП
11
Даниэл Панку
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
4
Максим Астафьев
ЛЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ПЗ
24
Александр Кульчий
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Александр Гацкан
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
8
Александр Павленко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
0
Флорентин Петре
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
0
Ен Чо Хонг
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
4
Хаймович
8
Омельянчук
10
Кацаев
8
Забавник
40
Благо
45
Уциев
0
Джабраилов
11
Панку
13
Лахиялов
19
Бракамонте
4-3-3
16
Мандрыкин
33
Анджелкович
16
Шериев
6
Ленгиел
4
Астафьев
8
Гацкан
5
Валикаев
24
Кульчий
8
Павленко
90
Ахметович
10
Лебеденко
8
Забавник
0
Петре
0
Петре
8
Забавник
19
Бракамонте
9
Садаев
9
Садаев
19
Бракамонте
8
Павленко
0
Сливич
0
Сливич
8
Павленко
5
Валикаев
83
Гицелов
83
Гицелов
5
Валикаев
10
Лебеденко
0
Хонг
0
Хонг
10
Лебеденко
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Ахмат - Ростов
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
И. Барышников (оба - Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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