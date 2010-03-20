Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 20 марта 2010
Ахмат
20.03.2010, суббота, 14:15
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
5'
Ш. Асильдаров
81'
М. Ахметович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
+3
Замена
А. Валикаев
️️️️
Р. Адамов
Замена
Е. Луценко
️️️️
Т. Калачев
Замена
З. Садаев
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Д. Анджелкович
ГОЛ! 1:1!
М. Ахметович
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Т. Калачев
Замена
️️️️
Э. Бракамонте
Желтая карточка
А. Павленко
Замена
М. Ахметович
️️️️
С. Иванов
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
Х. Карлос Арсэ
️️️️
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Д. Радич
Желтая карточка
С. Иванов
Желтая карточка
Д. Ятченко
19'
Желтая карточка
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
Ш. Лахиялов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
13
Шамиль Лахиялов
ЦП
40
Благо
(К)
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Ростов
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
8
Александр Павленко
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
8
Омельянчук
4
Хаймович
33
Ятченко
40
Уциев
8
Маурисио
20
Кобенко
13
Лахиялов
40
Благо
9
Асильдаров
19
Бракамонте
4-3-1-2
22
Радич
8
Черкес
4
Окоронкво
24
Гионеа
33
Анджелкович
2
Калачев
99
Иванов
8
Гацкан
8
Павленко
21
Адамов
10
Лебеденко
13
Лахиялов
17
Арсэ
17
Арсэ
13
Лахиялов
8
Маурисио
9
Садаев
9
Садаев
8
Маурисио
21
Адамов
5
Валикаев
5
Валикаев
21
Адамов
2
Калачев
48
Луценко
48
Луценко
2
Калачев
99
Иванов
90
Ахметович
90
Ахметович
99
Иванов
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Ахмат - Ростов
1
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:00 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Ростов
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 13:55
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+