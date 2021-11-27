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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 27 ноября 2021
Ахмат
27.11.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
27'
А. Полярус (П)
76'
С. Себай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
Замена
Л. Садулаев
️️️️
А. Полярус
84'
Замена
Г. Янку
️️️️
А. Тимофеев
84'
82'
Замена
В. Мелехин
️️️️
Х. Байрамян
81'
Замена
М. Турищев
️️️️
П. Альмквист
ГОЛ! 2:0!
С. Себай
Пас отдал
М. Богосавац
76'
75'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соу
Замена
С. Себай
️️️️
А. Архипов
66'
Замена
В. Карапузов
️️️️
А. Швец
61'
Желтая карточка
Е. Харин
57'
Желтая карточка
А. Тимофеев
53'
Желтая карточка
А. Швец
45'
+1
41'
Желтая карточка
Д. Глебов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Полярус
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Гудиев
8
Богосавац
13
Семенов
23
Нижич
55
Тодорович
94
Тимофеев
14
Полярус
47
Уткин
0
Швец
59
Харин
9
Архипов
4-1-1-2-2
30
Песьяков
43
Терентьев
15
Баштуш
55
Осипенко
13
Калинин
15
Глебов
9
Фольмер
19
Байрамян
7
Полоз
9
Соу
11
Альмквист
14
Полярус
7
Садулаев
7
Садулаев
14
Полярус
0
Швец
17
Карапузов
17
Карапузов
0
Швец
9
Архипов
15
Себай
15
Себай
9
Архипов
94
Тимофеев
10
Янку
10
Янку
94
Тимофеев
19
Байрамян
4
Мелехин
4
Мелехин
19
Байрамян
9
Соу
27
Комличенко
27
Комличенко
9
Соу
11
Альмквист
7
Турищев
7
Турищев
11
Альмквист
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
10
Кирилл Щетинин
АП
87
Артем Исик
ОП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
Остались в запасе
10
Кирилл Щетинин
АП
87
Артем Исик
ОП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Виталий Кафанов
Статистика матча Ахмат - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Илья Елеференко
Резервный судья:
Алексей Сухой
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Ахмат-Арена
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