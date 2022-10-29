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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 29 октября 2022
Ахмат
29.10.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
14'
М. Конате
74'
Н. Комличенко
86'
А. Сильянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Ростов
90'
+5
Замена
А. Лангович
️️️️
Н. Комличенко
90'
Желтая карточка
Н. Комличенко
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Олейников
88'
87'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Полоз
Замена
Е. Харин
️️️️
А. Тимофеев
87'
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Сильянов
Пас отдал
М. Осипенко
83'
Замена
С. Мельников
️️️️
Р. Тугарев
Желтая карточка
Г. Агаларов
82'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
Н. Комличенко
Желтая карточка
Б. Бериша
71'
Желтая карточка
А. Швец
64'
46'
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
36'
Желтая карточка
А. Миронов
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
И. Олейников
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
94
Марат Ковальков
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-1-3-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
4
Быстров
94
Тимофеев
0
Швец
7
Садулаев
18
Камилов
19
Олейников
7
Бериша
13
Конате
4-1-2-2-1
30
Песьяков
45
Сильянов
55
Осипенко
4
Мелехин
23
Чернов
15
Глебов
8
Миронов
47
Уткин
8
Тугарев
7
Полоз
27
Комличенко
94
Тимофеев
59
Харин
59
Харин
94
Тимофеев
13
Конате
35
Ташаев
35
Ташаев
13
Конате
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
19
Олейников
98
Ильин
98
Ильин
19
Олейников
27
Комличенко
87
Лангович
87
Лангович
27
Комличенко
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
8
Тугарев
21
Мельников
21
Мельников
8
Тугарев
7
Полоз
69
Голенков
69
Голенков
7
Полоз
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
94
Марат Ковальков
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
94
Марат Ковальков
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ахмат - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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