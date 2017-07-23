Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 23 июля 2017
Ростов
23.07.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
55'
З. Садаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
Желтая карточка
М. Думбия
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Б. Бериша
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
В. Устинов
80'
76'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
Замена
А. Зуев
️️️️
Т. Калачев
71'
65'
Замена
О. Роши
️️️️
Родолфо
Замена
М. Думбия
️️️️
Ж. Маер
64'
62'
Желтая карточка
Родолфо
55'
ГОЛ! 0:1!
З. Садаев
Пас отдал
А. Семенов
46'
Замена
З. Садаев
️️️️
Б. Балай
40'
Желтая карточка
Л. Жаба
27'
Желтая карточка
Ф. Сампайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
37
Жан Маер
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Абаев
32
Мевля
16
Вилюш
19
Устинов
8
Гацкан
37
Маер
4
Юсупов
28
Могилевец
2
Калачев
19
Байрамян
11
Бухаров
3-2-1-2-1
1
Городов
5
Мохаммади
4
Анхель
14
Сампайо
40
Уциев
2
Родолфо
19
Иванов
95
Митришев
8
Лео Жаба
9
Балай
2
Калачев
17
Зуев
17
Зуев
2
Калачев
19
Устинов
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
19
Устинов
37
Маер
7
Думбия
7
Думбия
37
Маер
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
2
Родолфо
21
Роши
21
Роши
2
Родолфо
9
Балай
9
Садаев
9
Садаев
9
Балай
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ростов - Ахмат
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Ростов
Ахмат
«Ростов» тайно продлил контракт с игроком сборной России
22:49
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
17:29
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
Вчера, 10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
16 ноября
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
«Ростов» тайно продлил контракт с игроком сборной России
22:49
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
17:29
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
Вчера, 10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
16 ноября
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+