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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 09 декабря 2023
Ахмат
09.12.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Ростов
90'
+7
Красная карточка
А. Лангович
Желтая карточка
А. Швец
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Прохин
90'
+2
Замена
Д. Прохин
️️️️
Д. Уткин
Замена
Р. Уциев
️️️️
Д. Тодорович
90'
+1
Замена
Л. Садулаев
️️️️
С. Ковачев
88'
80'
Замена
И. Комаров
️️️️
Х. Байрамян
Замена
В. Камилов
️️️️
Камило
71'
Замена
М. Конате
️️️️
Г. Агаларов
71'
70'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Н. Комличенко
70'
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Миронов
Желтая карточка
Камило
65'
64'
Желтая карточка
Д. Уткин
61'
Желтая карточка
И. Вахания
Замена
М. Опарин
️️️️
Г. Шелия
46'
Желтая карточка
Г. Агаларов
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
13
Андрей Семенов
(К)
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
27
Камило
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
(К)
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-2-1-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
2
Челикович
13
Семенов
53
Тодорович
27
Камило
94
Тимофеев
0
Швец
59
Харин
10
Ковачев
25
Агаларов
4-1-2-2-1
30
Песьяков
40
Вахания
87
Лангович
55
Осипенко
43
Терентьев
15
Глебов
8
Миронов
47
Уткин
9
Мохеби
19
Байрамян
27
Комличенко
88
Шелия
1
Опарин
1
Опарин
88
Шелия
53
Тодорович
40
Уциев
40
Уциев
53
Тодорович
27
Камило
18
Камилов
18
Камилов
27
Камило
10
Ковачев
7
Садулаев
7
Садулаев
10
Ковачев
25
Агаларов
13
Конате
13
Конате
25
Агаларов
47
Уткин
27
Прохин
27
Прохин
47
Уткин
27
Комличенко
10
Щетинин
10
Щетинин
27
Комличенко
19
Байрамян
10
Комаров
10
Комаров
19
Байрамян
8
Миронов
69
Голенков
69
Голенков
8
Миронов
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ахмат - Ростов
3
1
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
6
7
Офсайды
3
1
Количество передач
118
280
Сейвы
0
2
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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