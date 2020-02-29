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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 29 февраля 2020
Ахмат
29.02.2020, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
49'
О. Роши (П)
45+1'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Бериша
90'
+5
Желтая карточка
Б. Бериша
90'
+1
Желтая карточка
А. Семенов
86'
Желтая карточка
Исмаэл
82'
Замена
Исмаэл
️️️️
Е. Харин
73'
Желтая карточка
Е. Харин
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Роши
49'
46'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Замена
О. Иванов
️️️️
Раванелли
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
И. Попов
32'
Желтая карточка
М. Норманн
Желтая карточка
О. Роши
18'
13'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Матиас Норманн
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-2-3-1
1
Городов
8
Богосавац
13
Семенов
23
Нижич
24
Ненахов
88
Глушаков
21
Роши
7
Бериша
12
Раванелли
59
Харин
98
Ильин
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Козлов
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
23
Чернов
17
Норманн
26
Еременко
71
Попов
19
Зайнутдинов
19
Байрамян
14
Шомуродов
59
Харин
11
Исмаэл
11
Исмаэл
59
Харин
12
Раванелли
19
Иванов
19
Иванов
12
Раванелли
7
Бериша
11
Мбенг
11
Мбенг
7
Бериша
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ахмат - Ростов
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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