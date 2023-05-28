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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 28 мая 2023
Ростов
28.05.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат
6'
Е. Голенков
11'
Е. Голенков
73'
Д. Прохин
32'
Г. Агаларов
40'
В. Карапузов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Ахмат
90'
+1
Замена
Р. Уциев
️️️️
Д. Тодорович
89'
Желтая карточка
И. Олейников
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
88'
Замена
И. Комаров
️️️️
Х. Байрамян
88'
81'
Желтая карточка
В. Карапузов
Замена
А. Селява
️️️️
К. Щетинин
79'
Желтая карточка
А. Лангович
76'
ГОЛ! 3:2!
Д. Прохин
Пас отдал
Д. Уткин
73'
69'
Вторая желтая
А. Тимофеев
Замена
Д. Полоз
️️️️
Р. Тугарев
60'
Замена
Д. Уткин
️️️️
А. Миронов
60'
58'
Желтая карточка
А. Швец
46'
Замена
А. Швец
️️️️
В. Камилов
Желтая карточка
А. Миронов
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
А. Тимофеев
Желтая карточка
Д. Глебов
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
А. Семенов
45'
+2
Желтая карточка
Д. Тодорович
Желтая карточка
Е. Голенков
45'
+2
40'
ГОЛ! 2:2!
В. Карапузов
Пас отдал
И. Олейников
37'
Желтая карточка
В. Камилов
32'
ГОЛ! 2:1!
Г. Агаларов
17'
Замена
И. Олейников
️️️️
В. Ильин
16'
Желтая карточка
Е. Харин
ГОЛ! 2:0!
Е. Голенков
Пас отдал
К. Щетинин
11'
ГОЛ! 1:0!
Е. Голенков
Пас отдал
К. Щетинин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
68
Александр Григорьев
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
27
Прохин
87
Лангович
45
Сильянов
15
Глебов
8
Миронов
8
Тугарев
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
4-1-1-2-2
88
Шелия
4
Быстров
55
Тодорович
13
Семенов
8
Богосавац
94
Тимофеев
18
Камилов
17
Карапузов
59
Харин
25
Агаларов
98
Ильин
19
Байрамян
10
Комаров
10
Комаров
19
Байрамян
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
10
Щетинин
8
Селява
8
Селява
10
Щетинин
8
Миронов
47
Уткин
47
Уткин
8
Миронов
8
Тугарев
7
Полоз
7
Полоз
8
Тугарев
55
Тодорович
40
Уциев
40
Уциев
55
Тодорович
18
Камилов
0
Швец
0
Швец
18
Камилов
98
Ильин
19
Олейников
19
Олейников
98
Ильин
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
68
Александр Григорьев
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
68
Александр Григорьев
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ростов - Ахмат
4
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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