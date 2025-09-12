В центральном матче третьего тура Серии А сойдутся два главных претендента на титул – «Ювентус» и «Интер». Туринцы уверенно начали сезон, добившись двух побед с «сухим» счeтом. У «Интера» путь был чуть менее ровным – мощная победа над «Торино» и неожиданное домашнее поражение от «Удинезе». Этот матч станет важной проверкой амбиций обеих сторон в борьбе за лидерство в чемпионате.

«Ювентус»

Команда идeт на серии из четырeх побед и показывает высокую надeжность в обороне – всего 4 пропущенных мяча в 5 последних матчах, в среднем 0.80 за игру. При этом туринцы стабильно забивают – 9 голов за 5 матчей (1.80 в среднем), что говорит о сбалансированности как в атаке, так и в защите. В последних турах Серии А «Ювентус» уверенно разобрался с «Пармой» (2:0) и «Дженоа» (1:0), не позволив соперникам создать ничего существенного.

«Интер»

«Интер» начал сезон результативно: 5:0 с «Торино» и 1:2 от «Удинезе». Атака у команды в порядке – 12 голов за 5 игр (в среднем 2.40), но оборона нестабильна – 5 пропущенных мячей (1.00 в среднем). В выездных матчах «Интер» регулярно набирает очки – в 6 из 8 последних встреч в Серии А команда не проигрывала. Однако игра против «Удинезе» выявила уязвимости при быстрой смене темпа и давлении на флангах.

Факты о командах

«Ювентус»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах Серии А

В последних 5 играх – 1.80 забитых и 0.80 пропущенных голов в среднем

«Интер»

Забивает в 6 последних матчах Серии А

В последних 5 играх – 2.40 забитых и 1.00 пропущенных голов в среднем

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей Серии А

Прогноз на матч

Форма обеих команд позволяет ожидать напряжeнного, но результативного поединка. «Ювентус» играет надeжно и прагматично, но не уходит в глухую оборону. «Интер» же компенсирует проблемы в защите мощной атакой. Обе команды находятся в хорошей форме и, с большой вероятностью, смогут отличиться. Однако более организованная структура «Ювентуса» на фоне слабых моментов в обороне гостей может склонить исход в пользу хозяев или минимум сохранить для них ничью.

