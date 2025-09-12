Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ювентус» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

12 сентября 2025 10:12
Ювентус - Интер
13 сент. 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

В центральном матче третьего тура Серии А сойдутся два главных претендента на титул – «Ювентус» и «Интер». Туринцы уверенно начали сезон, добившись двух побед с «сухим» счeтом. У «Интера» путь был чуть менее ровным – мощная победа над «Торино» и неожиданное домашнее поражение от «Удинезе». Этот матч станет важной проверкой амбиций обеих сторон в борьбе за лидерство в чемпионате.

«Ювентус»

Команда идeт на серии из четырeх побед и показывает высокую надeжность в обороне – всего 4 пропущенных мяча в 5 последних матчах, в среднем 0.80 за игру. При этом туринцы стабильно забивают – 9 голов за 5 матчей (1.80 в среднем), что говорит о сбалансированности как в атаке, так и в защите. В последних турах Серии А «Ювентус» уверенно разобрался с «Пармой» (2:0) и «Дженоа» (1:0), не позволив соперникам создать ничего существенного.

«Интер»

«Интер» начал сезон результативно: 5:0 с «Торино» и 1:2 от «Удинезе». Атака у команды в порядке – 12 голов за 5 игр (в среднем 2.40), но оборона нестабильна – 5 пропущенных мячей (1.00 в среднем). В выездных матчах «Интер» регулярно набирает очки – в 6 из 8 последних встреч в Серии А команда не проигрывала. Однако игра против «Удинезе» выявила уязвимости при быстрой смене темпа и давлении на флангах.

Факты о командах

«Ювентус»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх – 1.80 забитых и 0.80 пропущенных голов в среднем

«Интер»

  • Забивает в 6 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх – 2.40 забитых и 1.00 пропущенных голов в среднем
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей Серии А

Личные встречи
42% (20)
33% (16)
25% (12)
60
Забитых мячей
51
1.25
В среднем за матч
1.06
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  4:4
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
1 : 0
16.02.2025
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
4 : 4
27.10.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1 : 1
26.11.2023
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
1 : 0
26.04.2023
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
1 : 1
04.04.2023
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
0 : 1
19.03.2023
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 0
06.11.2022
Интер
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
2 : 4
11.05.2022
Интер
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
0 : 1
03.04.2022
Интер
Суперкубок Италии, Финал
Интер
2 : 1
12.01.2022
Ювентус
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 1
24.10.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3 : 2
15.05.2021
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
0 : 0
09.02.2021
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
1 : 2
02.02.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2 : 0
17.01.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2 : 0
08.03.2020
Интер
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
1 : 2
06.10.2019
Ювентус
Международный кубок чемпионов,
Ювентус
1 : 1
24.07.2019
Интер
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
1 : 1
27.04.2019
Ювентус
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
1 : 0
07.12.2018
Интер
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2 : 3
28.04.2018
Ювентус
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
0 : 0
09.12.2017
Интер
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
1 : 0
05.02.2017
Интер
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2 : 1
18.09.2016
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
3 : 0
02.03.2016
Ювентус
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
2 : 0
28.02.2016
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
3 : 0
27.01.2016
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
0 : 0
18.10.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1 : 2
16.05.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 1
06.01.2015
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 1
02.02.2014
Интер
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 1
14.09.2013
Ювентус
Международный Кубок Чемпионов Guinness,
Ювентус
1 : 1
07.08.2013
Интер
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 2
30.03.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
1 : 3
03.11.2012
Интер
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
2 : 0
25.03.2012
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1 : 2
29.10.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
1 : 0
13.02.2011
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
0 : 0
03.10.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2 : 0
16.04.2010
Ювентус
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
2 : 1
28.01.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
2 : 1
05.12.2009
Интер
Товарищеские матчи,
Интер
1 : 1
14.08.2009
Ювентус
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
1 : 1
18.04.2009
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
1 : 0
22.11.2008
Ювентус
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 2
22.03.2008
Ювентус
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
1 : 1
04.11.2007
Интер
Показать все

Прогноз на матч

Форма обеих команд позволяет ожидать напряжeнного, но результативного поединка. «Ювентус» играет надeжно и прагматично, но не уходит в глухую оборону. «Интер» же компенсирует проблемы в защите мощной атакой. Обе команды находятся в хорошей форме и, с большой вероятностью, смогут отличиться. Однако более организованная структура «Ювентуса» на фоне слабых моментов в обороне гостей может склонить исход в пользу хозяев или минимум сохранить для них ничью.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • «Ювентус» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.72

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Интер Ювентус
Другие прогнозы
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
12.09.2025
20:15
1.72
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал - Славия-Мозырь
Победа «Славии Мозырь»
12.09.2025
21:30
1.87
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер - Айнтрахт
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 