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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 27 апреля 2019
Интер
27.04.2019, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
7'
Р. Наингголан
62'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
90'
+2
Желтая карточка
М. Кен
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Пьянич
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
И. Перишич
44'
40'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Политано
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
15
Весино
44
Наингголан
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
4-1-3-1-1
13
Щесны
2
Канселу
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
23
Джан
7
Куадрадо
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Бернардески
7
Роналду
Остались в запасе
Интер
Ювентус
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
23
Матеус Перейра
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Интер - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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